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Газета "Кишиневские новости"

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Почти 500 жителей Левобережья приобрели медицинский полис

Почти 500 жителей Левобережья приобрели медицинский полис
03 апреля
14:41 2020
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Граждане Молдовы, проживающие в Приднестровье, приобретают полис обязательного страхования. Об этом сообщил Игорь Додон в ходе еженедельной передачи «Президент отвечает».

«Все граждане Молдовы, включая и Левобережье, оплачивают медицинский полис. По имеющейся у меня информации, на данный момент почти 500 человек из Приднестровья купили медполис», – сообщил глава государства.

Напомним, что граждане Молдовы, которые въезжают в страну во время чрезвычайного положения, должны приобретать медицинский полис обязательного страхования. Решение об этом принято Комиссией по чрезвычайным ситуациям. Медполис должны приобрести и иностранцы, обладающие правом пребывания на территории страны.

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