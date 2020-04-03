Замедленное обесценивание молдавского лея уменьшит стресс для населения, полагает экономист Вячеслав Ионицэ.

В то время, как региональные валюты демонстрируют весьма значительную волатильность в последние несколько недель, обесценивание молдавского лея происходило более спокойно. По этой причине, считает экономист Вячеслав Ионицэ, значительно проще спрогнозировать его поведение на валютном рынке, а Национальный банк понимает, что следует предпринимать.

Вячеслав Ионицэ констатирует, что молдавский лей обладает значительно более сильными позициями по отношению к шести региональным валютам, включенным в показатель Молдова-10 (IVM-10), состоящий из 10 валют главных торговых и экономических партнеров нашей страны.

Согласно выводам эксперта, наиболее значительно лей укрепился по отношению к российскому рублю (+16,23%), белорусскому рублю (+13,49) и украинской гривне (+8,65%).

«Эволюция молдавского лея в сравнении с другими валютами ясно показывает стратегию НБМ: медленное и контролируемое обесценивание, без резких движений.

Таким образом, пока другие региональные валюты демонстрируют более выраженное поведение по отношению к американскому доллару, молдавский лей ведет себя намного спокойнее, что уменьшает стресс для населения и экономических агентов», – написал Вячеслав Ионицэ.