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Газета "Кишиневские новости"

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До конца 2020 года природный газ может подешеветь дважды

До конца 2020 года природный газ может подешеветь дважды
03 апреля
12:36 2020
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До конца года закупочная цена природного газа для Молдовы может снизиться до 100 долларов США. Об этом сообщил президент страны Игорь Додон в ходе еженедельной передачи «Президент отвечает».

«С 1 июля стоимость составит 135-140 долларов США за 1000 куб.м природного газа. Если следовать этой формуле, возможно, уже в последнем квартале года, когда потребление газа вырастет из-за отопительного сезона, цена будет 100 долларов США за 1000 куб.м. Другим словами, со 176 долларов США в начале года до 100 долларов США к концу 2020 г. Цена будет падать, что приведет к снижению внутреннего тарифа», – уточнил глава государства.

Напомним, что с 1 апреля 2020 года Молдова импортирует природный газ из РФ на 10-15 долларов США ниже, чем в первом квартале.

С 1 января 2020 года наша страна приобретала голубое топливо по 176 долларов США за 1000 куб.м, в 2019 году закупочная цена равнялась 230-240 долларов США.

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