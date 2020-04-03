До конца года закупочная цена природного газа для Молдовы может снизиться до 100 долларов США. Об этом сообщил президент страны Игорь Додон в ходе еженедельной передачи «Президент отвечает».

«С 1 июля стоимость составит 135-140 долларов США за 1000 куб.м природного газа. Если следовать этой формуле, возможно, уже в последнем квартале года, когда потребление газа вырастет из-за отопительного сезона, цена будет 100 долларов США за 1000 куб.м. Другим словами, со 176 долларов США в начале года до 100 долларов США к концу 2020 г. Цена будет падать, что приведет к снижению внутреннего тарифа», – уточнил глава государства.

Напомним, что с 1 апреля 2020 года Молдова импортирует природный газ из РФ на 10-15 долларов США ниже, чем в первом квартале.

С 1 января 2020 года наша страна приобретала голубое топливо по 176 долларов США за 1000 куб.м, в 2019 году закупочная цена равнялась 230-240 долларов США.