Предводитель парламентской группы Pro Moldova Андриан Канду обвинил власти в нежелании возвращать на родину гастарбайтеров.

По мнению бывшего демократа и спикера, ежедневно за желающими вернуться надо отправлять больше самолетов. «Таких рейсов всего один-два в неделю. Должно быть пять-шесть в день, чтобы все наши 10-15 тысяч соотечественников смогли вернуться домой. Я думаю, что президент Додон не хочет, чтобы они возвращались, он знает, что вы не станете за него голосовать на президентских выборах», – заявил в минувший вторник Канду.

Причиной столь громкого выхлопа от фина Плахотнюка стал технический инцидент. Два чартерных рейса в Париж от компании Trans Eric Tur были перенесены на двадцать четыре часа. Двести двадцать граждан Молдовы провели сутки в аэропорту Шарль де Голь. Рейс ожидал разрешения Чрезвычайной комиссией по борьбе с распространением коронавируса. В экстремальных условиях многие страны испытывают трудности при эвакуации своих сограждан, используя для этих целей даже военно-транспортную авиацию. По известным причинам у Кишинева такой возможности нет. И все же нужно отдать должное сотрудникам МИДЕИ, которые смогли за короткое время организовать чартеры в Москву, Париж, Стамбул, Вену, Сантандер (Испания), Венецию, Прагу, Лондон. Это не просто большой объем работы, он фактически гигантский. Ранее никто и предположить не мог, что наши дипломаты на такое способны.

Однако есть еще и медико-организационные ограничения. О них рассказал премьер-министр. «На данный момент мы можем принять два-три рейса в день. Существуют определенные процедуры, и их необходимо соблюдать, если хотим защитить себя. Именно поэтому в списках МИДЕИ первые на эвакуацию матери с детьми, студенты и больные. Как их набирается 200 человек, чиновники связываются с Органом гражданской авиации, с авиакомпанией, и организовывается перелет», – рассказал Ион Кику. В принципе, можно было возвращать на родину больше гастарбайтеров, но если их число превысит 5 тысяч в сутки, то медицинская система страны просто рухнет, а хаос в стране в это трудное время нам ни к чему, уверен премьер.

Впрочем, подобные доводы для Канду и его нескольких сторонников, разумеется, – не аргумент. Им во всем мерещится «дьявольский план Додона, собирающегося второй раз баллотироваться на пост президента». Удивительно, как они не понимают, что, даже если все, как один, упомянутые ими пятнадцать тысяч гастарбайтеров проголосуют против кандидатуры ныне действующего главы государства, это практически никак не повлияет на результаты выборов. Тем более, что абсолютное большинство населения страны ежедневно видят и слышат, как глава государства предпринимает колоссальные усилия для смягчения последствий постигшей нас беды. Но, похоже, Канду просто поставил перед собой задачу – еженедельно, неважно по какому поводу, обоснованно или нет, но находить повод для обвинений в адрес властей.

Виктор Лазар