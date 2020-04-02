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Газета "Кишиневские новости"

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На территории «Moldexpo» примут пациентов с подозрением на COVID-19

02 апреля
22:06 2020
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Центр сортировки для пациентов с подозрением на COVID-19 начнет работу 3 апреля. Об этом сообщил президент Молдовы Игорь Додон.

«В Кишиневе 196 человек находятся в больницах, у нас почти 1000 мест в столице. А завтра начинает действовать центр сортировки на территории «Moldexpo», где на первом этапе примут до 400 человек, затем, возможно, и несколько тысяч», – рассказал Игорь Додон.

В центр сортировки будут доставлять лишь тех, у кого наблюдаются симптомы заражения коронавирусом. После проведения анализов – в зависимости от результатов – людей направят домой или госпитализируют.

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