Центр сортировки для пациентов с подозрением на COVID-19 начнет работу 3 апреля. Об этом сообщил президент Молдовы Игорь Додон.

«В Кишиневе 196 человек находятся в больницах, у нас почти 1000 мест в столице. А завтра начинает действовать центр сортировки на территории «Moldexpo», где на первом этапе примут до 400 человек, затем, возможно, и несколько тысяч», – рассказал Игорь Додон.

В центр сортировки будут доставлять лишь тех, у кого наблюдаются симптомы заражения коронавирусом. После проведения анализов – в зависимости от результатов – людей направят домой или госпитализируют.