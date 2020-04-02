Пятница, 3 апреля 2020, 04:08

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Центр сортировки на «Moldexpo» готов к приему пациентов с COVID-19

Центр сортировки на «Moldexpo» готов к приему пациентов с COVID-19
02 апреля
21:16 2020
Версия для печати

На территории «Moldexpo» завершены работы по обустройству Центра сортировки пациентов с подозрением на COVID-19. Об этом сообщил мэр Кишинева Ион Чебан.

«Были подготовлены 75 коек, размещенных в отдельных импровизированных комнатах. Было доставлено оборудование, необходимое медикам. Работы по обустройству заняли три дня, в них были задействованы врачи и военные. «Красный крест» оказал помощь и выделил 500 комплектов белья и дезинфицирующие средства. Координатором на период кризиса является Олег Круду, директор муниципальной больницы Святой Троицы, а также претор Буюкань. Помещения были дезинфицированы, этот процесс будет повторен еще раз до приема пациентов. Центр оборудован душевыми и санитарными узлами», – сообщил мэр.

В настоящий момент идут работы по подготовке второго павильона, где разместят до 300 кроватей.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD18,460,00%
EUR20,020,00%
GBP22,870,00%
UAH0,670,00%
RON4,140,00%
RUB0,240,00%

Курсы валют в MDL на 03.04.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд