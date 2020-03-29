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Газета "Кишиневские новости"

Здоровье

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Энергетики тоже болеют

29 марта
20:11 2020
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Часть сотрудников Молдавской ГРЭС находится на карантине в санатории “Солнечный” города Днестровск, сообщает агентство “Новости Приднестровья”.

У одного из работников предприятия был обнаружен коронавирус. В итоге всех, с кем он трудился в одной смене, временно изолировали. Потенциально больные отправляются на работу на служебном транспорте, а возвращаются не домой, а в санаторий. Всего в карантине оказалось двадцать пять человек. Правый берег Днестра большую часть электроэнергии получает от Молдавской ГРЭС, и любой сбой на этом предприятии может тут же отразиться и на жизнедеятельности правобережья.

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Ирина Нам

Ирина Нам

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