Часть сотрудников Молдавской ГРЭС находится на карантине в санатории “Солнечный” города Днестровск, сообщает агентство “Новости Приднестровья”.

У одного из работников предприятия был обнаружен коронавирус. В итоге всех, с кем он трудился в одной смене, временно изолировали. Потенциально больные отправляются на работу на служебном транспорте, а возвращаются не домой, а в санаторий. Всего в карантине оказалось двадцать пять человек. Правый берег Днестра большую часть электроэнергии получает от Молдавской ГРЭС, и любой сбой на этом предприятии может тут же отразиться и на жизнедеятельности правобережья.