На Украине в крупных розничных сетях продолжают дорожать продукты питания, сообщает Страна.ua

По информации Украинского клуба аграрного бизнеса так называемый “борщевой набор” для многих людей оказывается уже неподъемным. За несколько дней лук подорожал вдвое, капуста на 86%, морковь – 48%, свекла – 47%, картофель – 39%. Подскочила цена, например, и на гречку на 25%. Это объясняют тем, что Россия, в связи с пандемией, приостановила экспорт круп.

В отличие от Молдовы на Украине не все продуктовые рынки были закрыты. Но и этого хватило, чтобы цены на зелень взлетели в космос.