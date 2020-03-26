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Газета "Кишиневские новости"

Здоровье

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Гатарбайтеров, как всех граждан, обяжут покупать медицинский полис

26 марта
22:46 2020
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Глава государства предлагает комиссии по ЧС разработать и принять механизм, согласно которому представители диаспоры, которые возвращаются в страну и не имеют медицинского полиса, должны будут купить его, за исключением детей и пенсионеров. Об этом Игорь Додон заявил на брифинге для прессы.

«Я очень надеюсь, что граждане правильно нас поймут. Мы хотим, чтобы вы возвращались домой, но для того, чтобы иметь возможность обращаться к врачам, мы просим вас согласиться с покупкой медполиса»,- заявил Додон.

Также президент считает, что граждане РМ, которые возвращаются в страну, должны быть в обязательном порядке проверены на коронавирус.

Игорь Додон выразил надежду на то, что данный механизм сможет быть применен уже со следующей недели.

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