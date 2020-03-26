Секретариат парламента распространил информацию о размере пожертвований для борьбы с короновирусом

В списке отсутствуют парламентарии группы Канду – «ProMoldova». Собранная сумма составляет – 684,2 тыс. леев:

В том числе: секретариат парламента – 106,8 тыс. леев; фракция ПСРМ– 528,9 тыс. леев; фракция ДПМ – 15,3 тыс. леев; фракция «Платформа ДА» – 6,2 тыс. леев; фракция партии «Шор»– 4,1 тыс. леев; фракция ПДС – 8,1 тыс. леев, депутат Александру Олейник – 14,5 тыс. леев.

Дополнительно к денежным пожертвованиям секретариат парламента предоставил транспортные средства, которые используются для перевозки медицинских работников из пригородов в столицу. Также секретариат обеспечивает часть лечебных учреждений дополнительной питьевой водой.

Собранные деньги будут перечислены на специальный счет Министерства финансов, после чего их переведут больнице «Toma Ciorbă» и муниципальной клинической детской инфекционной больнице. Эти лечебные учреждения в данный момент являются базовыми для приема пациентов с коронавирусом.