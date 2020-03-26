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Газета "Кишиневские новости"

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Умышленное заражение коронавирусом – это терроризм

26 марта
03:58 2020
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Умышленное заражение коронавирусом приравняют к терроризму в России, заявил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Его слова приводит ТАСС .

Эти поправки подготовят ко второму чтению законопроекта об ужесточении ответственности за нарушение карантина, который был внесен в Госдуму 25 марта.

Речь идет об умышленном причинении смерти одному и более лицам в результате преднамеренного нарушения карантина, говорится в сообщении пресс-службы комитета по госстроительству и законодательству. В зависимости от умысла такое деяние смогут квалифицировать как терроризм, хулиганство или диверсию.

О необходимости усилить наказание за нарушение карантина накануне заявил премьер-министр Михаил Мишустин. В Госдуме  предложили сажать за это до семи лет, если действия человека привели к гибели людей.

 

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