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Газета "Кишиневские новости"

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Санкции к гражданам не будут применяться

26 марта
03:55 2020
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НАРЭ запретило отключать или штрафовать за задержку оплаты счетов

«Не будем отключать воду, свет или газ!» Важное обращение президента страны для граждан, которые с опозданием оплатят счета.

Власти предпринимают все меры для поддержки населения и предпринимателей в этой кризисной ситуации. Об этом написал президент Игорь Додон в социальной сети Facebook.

Глава государства сообщил о решении НАРЭ запретить отключение потребителей и примененять к ним штрафные санкции на период действия чрезвычайного положения.

Исключение касается только тех ситуаций, когда отключение необходимо для того, чтобы предупредить опасность для жизни и здоровья граждан или предотвратить ущерб собственности.

«На деле это означает «замораживание» платежей за отопление, воду, газ и электричество на период действия ЧП без риска наложения штрафов и отключения от этих услуг», – объяснил Игорь Додон.

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