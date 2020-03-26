НАРЭ запретило отключать или штрафовать за задержку оплаты счетов

«Не будем отключать воду, свет или газ!» Важное обращение президента страны для граждан, которые с опозданием оплатят счета.

Власти предпринимают все меры для поддержки населения и предпринимателей в этой кризисной ситуации. Об этом написал президент Игорь Додон в социальной сети Facebook.

Глава государства сообщил о решении НАРЭ запретить отключение потребителей и примененять к ним штрафные санкции на период действия чрезвычайного положения.

Исключение касается только тех ситуаций, когда отключение необходимо для того, чтобы предупредить опасность для жизни и здоровья граждан или предотвратить ущерб собственности.

«На деле это означает «замораживание» платежей за отопление, воду, газ и электричество на период действия ЧП без риска наложения штрафов и отключения от этих услуг», – объяснил Игорь Додон.