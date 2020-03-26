Власти предложат новый пакет мер для поддержки предпринимателей, заявил глава минфина

На будущей неделе правительство озвучит новый пакет мер, который предполагает финансовую поддержку делового сообщества. Об этом сообщил министр финансов Сергей Пушкуца.

«Наши цели состоят в поддержке тех, кто нуждается в лечении, и тех, кто пострадал в результате введения ограничений на ведение экономической деятельности. Мы введем режим ограничения расходов на содержание публичных властей», – сообщил министр. В то же время Сергей Пушкуца рассказал, что власти поддерживают усилия предпринимателей, которые выполняют обязательства по отношению к своим работникам, несмотря на значительное снижение объема оказываемых услуг.