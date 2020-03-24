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Газета "Кишиневские новости"

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Как бывший премьер Ион Стурза стал экспертом-вирусологом

24 марта
21:41 2020
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И что посоветовал Стурзе председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ

По мнению Фуркулицэ, ранее выступавший в роли политолога и эксперта в экономике, безопасности и истории, сегодня бывший премьер, как и подобные ему личности, оказался большим знатоком в такой сфере как вирусология.

«Резко выросло число экспертов в вирусологии (…) Это те же люди, которые до недавних пор разбирались в политологии, археологии, сельском хозяйстве, экологии, безопасности, внешней политике. Ежедневно в фейсбуке появляются консультации Стурзы, Усатого, Канду, Санду, Шора о том, что делать правительству в борьбе с COVID-19», – написал социалист на своей странице в социальной сети.

Фуркулицэ напоминает, что многие из них были ранее у власти и «ничего не сделали, чтобы подготовить медицинскую систему к возможной пандемии». Лидер фракции ПСРМ пишет, что теперь врачам, которые борются с вирусом, необходимы конкретные действия, а не комментарии: «Господин Стурза, например, у которого состояние в десятки миллионов долларов (стал успешным бизнесменом после того как был премьер-министром РМ) мог бы помочь людям, медикам, которые находятся в первых рядах, сделать дарение на счета, открытие столичной мэрией. Господин Стурза, вы сами найдете счет или необходима помощь? Давайте, народ ждет, что поделитесь тем, что…. Вы понимаете», – написал Фуркулицэ.

Напомним, что фракция ПСРМ в составе 37 депутатов приняла решение перечислить свою ежемесячную зарплату в фонд борьбы с COVID-19.

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