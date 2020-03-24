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Газета "Кишиневские новости"

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К страже нравственности приступить готовы

24 марта
12:09 2020
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На левобережье Днестра утвердили Стратегию противодействия экстремизму на 2020-2026 годы, сообщает агентство «Новости Приднестровья».

Документ сколь интересный, столь и спорный. Предполагается, что «органы» будут изучать все издания, поступающие в регион и издаваемые в нем, на наличие «идеологии экстремизма». Кроме того, предполагается создать единый реестр запрещенных сайтов. Власти намерены «использовать возможности… средств массовой информации в целях сохранения традиционных… нравственных ориентиров». За нравственностью населения будет следить местное Министерство государственной безопасности.

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