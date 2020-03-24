На левобережье Днестра утвердили Стратегию противодействия экстремизму на 2020-2026 годы, сообщает агентство «Новости Приднестровья».

Документ сколь интересный, столь и спорный. Предполагается, что «органы» будут изучать все издания, поступающие в регион и издаваемые в нем, на наличие «идеологии экстремизма». Кроме того, предполагается создать единый реестр запрещенных сайтов. Власти намерены «использовать возможности… средств массовой информации в целях сохранения традиционных… нравственных ориентиров». За нравственностью населения будет следить местное Министерство государственной безопасности.