С завтрашнего дня во всех населенных пунктах республики запрещены прогулки в парках и иных общественных местах, цель – предотвратить распространение коронавируса. Об этом в понедельник на пресс-конференции сообщил премьер Ион Кику.

И это не пустые слова. «За соблюдением гражданами этих решений будут наблюдать сотрудники министерства внутренних дел. При необходимости, для соблюдения порядка будут привлекаться и военнослужащие», – заявил Кику. Также, по словам премьера, пожилым людям с первого апреля пенсии будут приносить домой.