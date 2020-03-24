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Газета "Кишиневские новости"

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Благодаря коронавирусу, пенсии доставят на дом

24 марта
12:08 2020
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С завтрашнего дня во всех населенных пунктах республики запрещены прогулки в парках и иных общественных местах, цель – предотвратить распространение коронавируса. Об этом в понедельник на пресс-конференции сообщил премьер Ион Кику.

И это не пустые слова. «За соблюдением гражданами этих решений будут наблюдать сотрудники министерства внутренних дел. При необходимости, для соблюдения порядка будут привлекаться и военнослужащие», – заявил Кику. Также, по словам премьера, пожилым людям с первого апреля пенсии будут приносить домой.

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