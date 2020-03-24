Расследование показало, что бракованные перчатки были закуплены во времена правительства Майи Санду

«Это перчатки, в которых наши медики борются с коронавирусом, они тонкие, очень плохого качества и не обеспечивают защиты. Вот так и живем. Но официально все хорошо идет и у нас все есть», – написала бывшая глава минздрава Алла Немеренко в социальной сети.

К сожалению, экс-министр забыла упомянуть, как эти самые перчатки оказались в нашей стране. Журналисты портала telegraph.md провели собственное расследование и выяснили: партия перчаток была закуплена командой самой Немеренко. Так что, как говорится, с больной головы на здоровую…

Согласно документам, во времена правления блока ACUM были приобретены 4 999 160 виниловых перчаток китайского производства – тонких и рвущихся во время использования.

Вторую партию перчаток, тоже китайского производства, поставила компания «Medeferent Grup». Контракты на закупки были подписаны директором Центра централизованных закупок в здравоохранении Эдуардом Патиком, назначенным на эту должность той же Аллой Немеренко.