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Газета "Кишиневские новости"

Здоровье

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Кто закупил для медиков некачественные медицинские перчатки?

24 марта
12:07 2020
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Расследование показало, что бракованные перчатки были закуплены во времена правительства Майи Санду

«Это перчатки, в которых наши медики борются с коронавирусом, они тонкие, очень плохого качества и не обеспечивают защиты. Вот так и живем. Но официально все хорошо идет и у нас все есть», – написала бывшая глава минздрава Алла Немеренко в социальной сети.

К сожалению, экс-министр забыла упомянуть, как эти самые перчатки оказались в нашей стране. Журналисты портала telegraph.md провели собственное расследование и выяснили: партия перчаток была закуплена командой самой Немеренко. Так что, как говорится, с больной головы на здоровую…

Согласно документам, во времена правления блока ACUM были приобретены 4 999 160 виниловых перчаток китайского производства – тонких и рвущихся во время использования.

Вторую партию перчаток, тоже китайского производства, поставила компания «Medeferent Grup». Контракты на закупки были подписаны директором Центра централизованных закупок в здравоохранении Эдуардом Патиком, назначенным на эту должность той же Аллой Немеренко.

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