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Газета "Кишиневские новости"

Здоровье

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ВОЗ  поставила в Молдову новую партию тестов на коронавирус

24 марта
12:06 2020
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Всемирная организация здравоохранения обеспечила Молдову тестами на коронавирус. Об этом на брифинге сообщила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

Кроме того, глава Минздрава рассказала, что врачи получили несколько партий тестов от двух частных компаний. Также министерство заключило контракты на поставку тестов, поэтому молдавские врачи без тестов не останутся, отметила Думбрэвяну.

По словам министра, тесты на коронавирус сдали 907 человек.

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