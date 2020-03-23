Понедельник, 23 марта 2020, 15:57

Газета "Кишиневские новости"

Здоровье

Назад на главную Подписаться на RSS

Действия властей по предотвращению COVID-19  поддерживают 60% граждан

23 марта
14:00 2020
Версия для печати Поделиться

Большинство граждан считают, что молдавские власти предприняли адекватные меры по борьбе с короновирусом

Таковы данные социологического исследования, реализованного CBS-AXA в рамках глобальной инициативы «Gallup Internatiol Association». Опрос проводился в период 11-13 марта, когда власти страны приняли решение приостановить работу учебных заведений.

Согласно исследованию, 56,9% мужчин и 60,% женщин считают, что меры властей адекватны сложности ситуации. Из числа тех, кто удовлетворены действиями властей, 52,4% являются жителями городов и 64,4% – сельской местности.

В опросе приняли участие 501 человек в возрасте от 18 и выше лет из 13 регионов Молдовы. Он проводился по телефону, а погрешность составляет 4,4%. Средства на его проведение выделила сама компания «CBS-Research».

 

Поделиться:

Об авторе

Наверх страницы 📄Больше статей от этого автора
Alex

Alex

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,98+0,26%
EUR19,21+0,22%
GBP20,70–0,64%
UAH0,66+0,10%
RON3,96+0,28%
RUB0,22–0,75%

Курсы валют в MDL на 23.03.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд