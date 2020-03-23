Большинство граждан считают, что молдавские власти предприняли адекватные меры по борьбе с короновирусом

Таковы данные социологического исследования, реализованного CBS-AXA в рамках глобальной инициативы «Gallup Internatiol Association». Опрос проводился в период 11-13 марта, когда власти страны приняли решение приостановить работу учебных заведений.

Согласно исследованию, 56,9% мужчин и 60,% женщин считают, что меры властей адекватны сложности ситуации. Из числа тех, кто удовлетворены действиями властей, 52,4% являются жителями городов и 64,4% – сельской местности.

В опросе приняли участие 501 человек в возрасте от 18 и выше лет из 13 регионов Молдовы. Он проводился по телефону, а погрешность составляет 4,4%. Средства на его проведение выделила сама компания «CBS-Research».