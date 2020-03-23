Национальная армия окажет содействие транспортом и личным составом, чтобы помочь властям в борьбе с вирусом нового типа

Министр обороны Александр Пынзарь сообщил, что несколько микроавтобусов направлены сегодня утром к больницам, чтобы обеспечить транспортировку медицинского персонала домой и на работу. «Решение предоставить транспорт было принято после обращения из правительства, и в частности, минздрава», – сообщил глава оборонного ведомства.

Пынзарь добавил, что кареты скорой медицинской помощи Центральной военной клинической больницы использовались в субботу и воскресенье для транспортировки пациентов, в отношении которых изначально были подозрения на наличие коронавируса.

«Это наш долг – помочь, чем можем, для предотвращения распространения этого вируса, оказать поддержку медикам в этот сложный период, обеспечить их безопасность и предоставить больше времени для общения с семьей», – заключил министр обороны