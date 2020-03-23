Понедельник, 23 марта 2020, 15:56

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Особый механизм выплаты пенсий и социальных пособий для пожилых

23 марта
13:57 2020
Версия для печати Поделиться

Игорь Додон объявил о защитных мерах для пенсионеров в связи с COVID-19

Президент Игорь Додон после совместного заседания с премьером Ионом Кику и спикером Зинаидой Гречаный сообщил, что государство внедрит особый механизм выплаты пенсий и социальных пособий для пожилых людей с тем, чтобы исключить скопления людей в почтовых отделениях.

Глава государства объяснил, что пожилые люди находятся в зоне риска, поэтому необходимо минимизировать распространение вируса среди этой категории населения. Таким образом, пенсии будут выплачиваться с помощью зачисления на банковские карточки, также в почтовых отделениях будет создан особый коридор для пожилых людей и будет применяться специальный график для получения пенсий.

Поделиться:

Об авторе

Наверх страницы 📄Больше статей от этого автора
Alex

Alex

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,98+0,26%
EUR19,21+0,22%
GBP20,70–0,64%
UAH0,66+0,10%
RON3,96+0,28%
RUB0,22–0,75%

Курсы валют в MDL на 23.03.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд