Игорь Додон объявил о защитных мерах для пенсионеров в связи с COVID-19

Президент Игорь Додон после совместного заседания с премьером Ионом Кику и спикером Зинаидой Гречаный сообщил, что государство внедрит особый механизм выплаты пенсий и социальных пособий для пожилых людей с тем, чтобы исключить скопления людей в почтовых отделениях.

Глава государства объяснил, что пожилые люди находятся в зоне риска, поэтому необходимо минимизировать распространение вируса среди этой категории населения. Таким образом, пенсии будут выплачиваться с помощью зачисления на банковские карточки, также в почтовых отделениях будет создан особый коридор для пожилых людей и будет применяться специальный график для получения пенсий.