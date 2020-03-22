В телеэфире президент сообщил, что система здравоохранения готова, в случае необходимости, обеспечить до 2000 коек для заразившихся коронавирусом. Кроме того, в Кишиневе имеются более 500 систем вентиляции легких, которые поддерживают дыхательную функцию больных. Из общего числа инфицированных пока только для двоих потребовались соответствующие системы. Так что даже при самом худшем сценарии аппаратов хватит для всех нуждающихся. Но Игорь Додон выразил надежду, что до этого не дойдет, потому что до сих пор ситуация развивается не столь печально, как ожидалось. Кроме того, имеется достаточно тестов для выявления больных, несколько десятков тысяч приобретены дополнительно. Хватает и медицинского персонала.