Глава государства пояснил, что 60 дней – максимальный срок, на который законодательство позволяет объявлять Чрезвычайное положение. И такое решение было принято, чтобы дать правительству возможность вмешаться при необходимости. «Мы очень надеемся, что эта ситуация продлится меньше, чтобы люди, в том числе экономические агенты, могли на определенном этапе возобновить свою деятельность. Мы можем вернуться к нормальной ситуации в любой день», – сказал Игорь Додон.