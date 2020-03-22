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Газета "Кишиневские новости"

Здоровье

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ЧП не продлится 60 дней

22 марта
20:48 2020
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Глава государства пояснил, что 60 дней – максимальный срок, на который законодательство позволяет объявлять Чрезвычайное положение. И такое решение было принято, чтобы дать правительству возможность вмешаться при необходимости. «Мы очень надеемся, что эта ситуация продлится меньше, чтобы люди, в том числе экономические агенты, могли на определенном этапе возобновить свою деятельность. Мы можем вернуться к нормальной ситуации в любой день», – сказал Игорь Додон.

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