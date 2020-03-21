Председатель Демпартии Павел Филип в ходе телепередачи на канале TVR Moldova сообщил: летом минувшего года он встречался в США с тайно скрывшимся из страны экс-главой ДПМ Владом Плахотнюком.

По словам Филипа, он обговаривал с олигархом повестку дня предстоящего съезда Демократической партии и то, как себя позиционирует сам бывший «председатель всея Молдовы». Исходя из сказанного, Плахотнюк дескать заверил бывшего однопартийца, что не будет каким-то образом влиять на политику партии и вообще сосредоточится на личных проблемах. Филип считает, что земляк его обманул. Ранее председатель партии утверждал: семь человек, вышедшие из парламентской фракции ДПМ, получили деньги от Плахотнюка и намерены развалить Демпартию. Получается, что олигарх каким-то образом работает с бывшими коллегами удаленно и хочет, несмотря на заверения о невмешательстве, контролировать ход дел в Кишиневе.

Вчера, по запросу портала Агора, посольство США сообщило, что сбежавший из Молдовы олигарх по-прежнему находится на территории США и власти страны рассматривают возможность депортации Плахотнюка.