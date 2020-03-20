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Газета "Кишиневские новости"

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Молдова действовала смело в борьбе с COVID-19

20 марта
19:18 2020
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ВОЗ высоко оценивает меры, предпринятые молдавскими властями по борьбе с вирусом нового типа.

Директор ВОЗ: Я ценю смелость, которую продемонстрировали власти Молдовы в борьбе с вирусом COVID-19

Директор регионального бюро Всемирной организации здравоохранения по Европе Ганс Клюге высоко оценил меры, предпринятые молдавскими властями по борьбе с вирусом нового типа. Об этом он сообщил в ходе видеоконференции с премьером Ионом Кику.

«Хочу выразить свою оценку властям Молдову и поздравить их за смелость, с которой они действовали по отношению к COVID-19. Знаю, что первый случай был выявлен 7 марта, а чрезвычайное положение введено уже 17 марта. Это действия, которые необходимы!» – сказал Ганс Клюге.

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