ВОЗ высоко оценивает меры, предпринятые молдавскими властями по борьбе с вирусом нового типа.

Директор ВОЗ: Я ценю смелость, которую продемонстрировали власти Молдовы в борьбе с вирусом COVID-19

Директор регионального бюро Всемирной организации здравоохранения по Европе Ганс Клюге высоко оценил меры, предпринятые молдавскими властями по борьбе с вирусом нового типа. Об этом он сообщил в ходе видеоконференции с премьером Ионом Кику.

«Хочу выразить свою оценку властям Молдову и поздравить их за смелость, с которой они действовали по отношению к COVID-19. Знаю, что первый случай был выявлен 7 марта, а чрезвычайное положение введено уже 17 марта. Это действия, которые необходимы!» – сказал Ганс Клюге.