Молдова действовала смело в борьбе с COVID-19
20 марта
19:18 2020
ВОЗ высоко оценивает меры, предпринятые молдавскими властями по борьбе с вирусом нового типа.
Директор ВОЗ: Я ценю смелость, которую продемонстрировали власти Молдовы в борьбе с вирусом COVID-19
Директор регионального бюро Всемирной организации здравоохранения по Европе Ганс Клюге высоко оценил меры, предпринятые молдавскими властями по борьбе с вирусом нового типа. Об этом он сообщил в ходе видеоконференции с премьером Ионом Кику.
«Хочу выразить свою оценку властям Молдову и поздравить их за смелость, с которой они действовали по отношению к COVID-19. Знаю, что первый случай был выявлен 7 марта, а чрезвычайное положение введено уже 17 марта. Это действия, которые необходимы!» – сказал Ганс Клюге.