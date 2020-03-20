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Газета "Кишиневские новости"

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Кто распространяет дезинформацию  с целью спровоцировать панику?

20 марта
13:09 2020
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СИБ сообщил о блокировании 52 сайтов с фальшивыми новостями

Служба информации и безопасности объявила о прекращении работы 52 сайтов, которые распространяли поддельные новости. Эта мера принята в контексте чрезвычайного положения, введенного на территории Молдовы.

«СИБ констатирует, что тревожная ситуация с COVID – 19 на национальном и международном уровне стала темой новостей, с помощью которых продвигаются кампании по искажению содержания информации (через манипуляцию, дезинформацию, утаивание или фальсификацию) с целью спровоцировать панику, напряжение или социальные конфликты. Их массово распространяют в глобальной сети Интернет определенные анонимные информационные сайты», – сообщается в пресс-релизе ведомства.

По данным портала Telegraph.md, СИБ блокировал сайты из списка, составленного Ассоциацией независимой прессы в рамках проекта «Stop Fals».

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