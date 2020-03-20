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Газета "Кишиневские новости"

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Учебный процесс в Молдове переходит на дистанционный метод обучения

20 марта
11:45 2020
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Игорь Додон заявил, что каникулы для учеников продлятся как минимум до Пасхи, учебный процесс пока не будет возобновлен. В то же время глава государства сообщил, что власти подготовили условия для  обучения детей в он-лайн режиме.

«Уже есть руководство для он-лайн обучения. Из 27 тыс. учителей 8 тыс. обучены. В Кишиневе есть школы, которые полностью перешли на дистанционный метод обучения. Знаю, что были бесплатно предоставлены для этого три платформы», – рассказал Игорь Додон.

Глава государства добавил, что понимает родителей, которые беспокоятся за детей, потому что и он отец.

«Когда вернемся к нормальному режиму – посмотрим, как наверстаем. Я думаю, что каникулы у детей будут. Я этого очень хочу. И у меня двое учеников, которые находятся дома. Я знаю все проблемы школ», – сказал Игорь Додон.

Из-за эпидемии коронавируса прекращены занятия в школах, детсадах и университетах страны.

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