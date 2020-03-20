В Приднестровье госпитализированы с подозрением на наличие коронавируса двое жителей Бендер и один Тирасполя. Анализы предположительно больных отправлены в Кишинев, сегодня будут известны результаты, сообщает пресс-центр МВД региона.

С понедельника под врачебным наблюдением находится 2041 житель Приднестровья. На случай пандемии в Слободзее проводят ремонт инфекционного отделения районной больницы, она рассчитана на 80 пациентов. Местные власти готовятся серьезно: определено, кто будет охранять территорию, чтобы исключить контакты больных с незараженными, закупается постельное белье, завозятся необходимые лекарства.