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Газета "Кишиневские новости"

Здоровье

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Слободзея станет центром борьбы с коронавирусом

20 марта
11:23 2020
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В Приднестровье госпитализированы с подозрением на наличие коронавируса двое жителей Бендер и один Тирасполя. Анализы предположительно больных отправлены в Кишинев, сегодня будут известны результаты, сообщает пресс-центр МВД региона.

С понедельника под врачебным наблюдением находится 2041 житель Приднестровья. На случай пандемии в Слободзее проводят ремонт инфекционного отделения районной больницы, она рассчитана на 80 пациентов. Местные власти готовятся серьезно: определено, кто будет охранять территорию, чтобы исключить контакты больных с незараженными, закупается постельное белье, завозятся необходимые лекарства.

 

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