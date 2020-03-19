И решил отойти от дел

Корпорация «Microsoft» осталась без своего основателя и главы. Как сообщила Lenta.Ru, знаменитый магнат Билл Гейтс объявил о своем уходе из совета директоров корпорации и инвестиционной компании «Berkshire Hathaway». Это случилось практически сразу после того, как Дональд Трамп ввел в США Чрезвычайное положение.

Именно благодаря Гейтсу корпорация «Microsoft» за 45 лет выросла в одного из крупнейших в мире производителей компьютерной техники и программного обеспечения. И в настоящее время ее акции оцениваются в 1,06 триллиона долларов. Состояние же самого Билла Гейтса перешагнуло за 100 миллиардов долларов, и по этому показателю он уступает только владельцу компании «Amazon» Джеффу Безосу – богатейшему человеку планеты. Эксперты уверены, что Гейтс, даже уйдя на покой, останется одной из самых влиятельных фигур для мировой экономики.

Несомненно, теперь Билл Гейтс еще больше времени сможет посвятить их с женой Мелиндой благотворительному фонду, действующему с 2000 году. Это крупнейшая подобная организация США с активами в 46,8 миллиарда долларов. Фонд занимается борьбой с голодом в Африке, развивает образовательные проекты и проекты в области здравоохранения.