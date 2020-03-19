В адрес сайта eNews.md пришло письмо, которое 4 февраля этого года лидер ПДС Майя Санду направила комиссару по торговле ЕС Филу Хогану

В письме, в частности, говорится, что «в настоящее время мы являемся свидетелями государственного переворота, организованного президентом РМ Игорем Додоном», а новое правительство во главе с Кику имеет антиевропейские взгляды. Все это может негативно повлиять на торговлю между ЕС и РМ.

Потому Майя Санду просит господина Хогана не игнорировать эти обстоятельства и «поддержать ПДС в политической борьбе против Игоря Додона, который хочет вырвать Молдову из мира европейских ценностей и остановить процесс политических реформ в РМ».

Для того, чтобы добиться этой цели, Санду просит комиссара по торговле ЕС ввести политически мотивированное эмбарго на сельхозпродукцию из Молдовы. По мнению лидера ПДС, это ограничение «сильно повлияет на политический рейтинг Игоря Додона и помешает его избранию на пост президента в 2020 году». Санду пообещала Брюсселю, что впоследствии она и ее коллеги гарантируют «выгодное торговое соглашение между ЕС и Молдовой на ваших условиях».

Письмо лидера ПДС прокомментировал публицист, автор фильмов и телепрограмм Сергей Ткач.

«Перед нами документ, четко фиксирующий предательство молдавских элит. Мы видим, как работает механизм, связывающий Брюссель и Кишинев. И поэтому можем сказать, что письмо лидера ПДС разоблачает не только ее саму, но и позорит Евросоюз. У отношений Молдовы и ЕС есть грязная подкладка.

Но самое главное заключается в том, что ради борьбы за кресло президента Майя Санду идет на предательство интересов своей страны и народа Молдовы. Она предлагает ввести эмбарго на сельскохозяйственную продукцию, произведенную в Молдове. Ее просьба – это убийство для страны, которая живет, в основном, за счет продажи продукции сельского хозяйства. Ведь экономика страны переориентировалась на ЕС. Теперь – это главный наш рынок. И Санду по существу просит власти ЕС закрыть его для нашей сельхозпродукции…», – делает вывод Сергей Ткач.