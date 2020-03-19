Глава государства отвечает в ПРЯМОМ ЭФИРЕ на вопросы граждан о кризисе, связанном с коронавирусом

В пятницу в 10:00 в интернете Игорь Додон ответит на вопросы граждан о ситуации в стране. Из анонса к традиционной рубрике «Президент отвечает» известно, что Игорь Додон поднимет сразу несколько тем: Что означает чрезвычайное положение? Какова реальная ситуация в стране? Насколько мы подготовлены, чтобы справиться с продолжающейся эпидемией? Как защитить себя от распространения коронавируса? Каков пессимистический и оптимистический сценарии для Молдовы? Как справляться с элементами паники? Как помочь экономике страны?