Четверг, 19 марта 2020, 20:40

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Правительство предлагает первый пакет мер для поддержки национальной экономики

19 марта
15:25 2020
Версия для печати Поделиться

Для кого снижается НДС и вводится мораторий на проведение проверок?

«Сохранение рабочих мест и мотивация предпринимателей в условиях кризиса – это приоритет правительства», – считает Игорь Додон, опубликовав список мер по поддержке бизнеса во время кризиса.

Эти меры были согласованы во время встречи премьера Иона Кику и представителей бизнес-ассоциаций Молдовы. Среди них – отсрочка выплаты налога на прибыль на срок до 25 июня 2020 года; отсрочка до 25 апреля 2020 года подачи и оплаты налога на прибыль за 2019 года для (1) индивидуальных предпринимателей или крестьянских хозяйства (фермеров), неплательщиков НДС, числом работников до трех. (2) экономических агентов – субъектов сектора малых и средних предприятий (режим IVAO); снижение ставки НДС с 20% до 15% для сферы HORECA, начиная с 1 мая 2020 года; введение моратория на проведение проверок до 1 июня 2020 года. В случае продления периода чрезвычайного положения срок может быть продлен;  продление на 30 дней срока рассмотрения случаев нарушения налогового и таможенного законодательства или рассмотрение жалоб, которые поданы в период чрезвычайного положения;  приостановка на период ЧП налоговых проверок; отмена проведения обязательного аудита финансовой ситуации в 2019 году, за исключением предприятий общественного интереса;  предоставление коммерческим банкам возможности реэшелонировать ипотечные кредиты для физических лиц; дополнительные меры для стимулирования банков выдавать предприятиям и гражданам кредиты на привлекательных условиях, в том числе с учетом пересмотра базовой ставки;  использование ресурсов, привлеченных правительством (перекредитование) через международные финансовые институты для финансовой поддержки малого и среднего бизнеса;  увеличение размера компенсаций из бюджета для участников программы «Prima Casă»; увеличение на 150 млн леев (внесение поправок в бюджет) фонда правительства, чтобы предоставить гарантии отдельным стратегическим предприятиям в случае необходимости ( механизм, подобный гарантийному фонду правительства по программе «Prima Casă»).

Поделиться:

Об авторе

Наверх страницы 📄Больше статей от этого автора
Alex

Alex

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,80–0,29%
EUR19,04–2,58%
GBP20,75+0,17%
UAH0,64–2,20%
RON3,93–1,98%
RUB0,22+1,08%

Курсы валют в MDL на 19.03.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд