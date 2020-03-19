Для кого снижается НДС и вводится мораторий на проведение проверок?

«Сохранение рабочих мест и мотивация предпринимателей в условиях кризиса – это приоритет правительства», – считает Игорь Додон, опубликовав список мер по поддержке бизнеса во время кризиса.

Эти меры были согласованы во время встречи премьера Иона Кику и представителей бизнес-ассоциаций Молдовы. Среди них – отсрочка выплаты налога на прибыль на срок до 25 июня 2020 года; отсрочка до 25 апреля 2020 года подачи и оплаты налога на прибыль за 2019 года для (1) индивидуальных предпринимателей или крестьянских хозяйства (фермеров), неплательщиков НДС, числом работников до трех. (2) экономических агентов – субъектов сектора малых и средних предприятий (режим IVAO); снижение ставки НДС с 20% до 15% для сферы HORECA, начиная с 1 мая 2020 года; введение моратория на проведение проверок до 1 июня 2020 года. В случае продления периода чрезвычайного положения срок может быть продлен; продление на 30 дней срока рассмотрения случаев нарушения налогового и таможенного законодательства или рассмотрение жалоб, которые поданы в период чрезвычайного положения; приостановка на период ЧП налоговых проверок; отмена проведения обязательного аудита финансовой ситуации в 2019 году, за исключением предприятий общественного интереса; предоставление коммерческим банкам возможности реэшелонировать ипотечные кредиты для физических лиц; дополнительные меры для стимулирования банков выдавать предприятиям и гражданам кредиты на привлекательных условиях, в том числе с учетом пересмотра базовой ставки; использование ресурсов, привлеченных правительством (перекредитование) через международные финансовые институты для финансовой поддержки малого и среднего бизнеса; увеличение размера компенсаций из бюджета для участников программы «Prima Casă»; увеличение на 150 млн леев (внесение поправок в бюджет) фонда правительства, чтобы предоставить гарантии отдельным стратегическим предприятиям в случае необходимости ( механизм, подобный гарантийному фонду правительства по программе «Prima Casă»).