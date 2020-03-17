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Газета "Кишиневские новости"

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Как партии «Шор» и ПДС спекулируют на коронавирусе

17 марта
21:22 2020
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Циничное и лицемерное манипулирование депутатов партий «Шор» и ПДС

Депутат от ПСРМ Влад Батрынча обвиняет ПДС и Партию «Шор» в отсутствии морали и короткой памяти, после того как представители этих политформирований попытались обвинить правительство в организации выборов в Хынчештах.

Батрынча призвал эти партии не спекулировать за счет кризиса, спровоцированного коронавирусом в надежде получить политические дивиденды.

Он напомнил, что никто из депутатов этих фракций не предложил отменить выборы до их проведения. Напротив, говорит депутат, они призывали людей голосовать.

«Мне кажется очень циничным и лицемерным молчать и ждать результатов, а после этого выходить во всем белом. Вы не можете манипулировать всей страной», – заявил Батрынча.

Социалист напомнил депутатам от Партии «Шор», что в разгар кризиса они вывели на протесты пожилых людей.

«Пожилые люди очень чувствительны к COVID-19, и сегодня эти депутаты спрашивают премьера –почему были организованы выборы?» – отметил Батрынча.

Депутат от ПСРМ призвал оппозицию не спекулировать на введении чрезвычайного положения.

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