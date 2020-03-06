Партия «Действие и солидарность» требует расследовать обстоятельства реализации проекта Андриана Канду в бытность его председателем парламента.

Депутат ПДС Лилиан Карп заявил, что строительство «Arena Chișinău» началось с нарушениями действующего законодательства. Как пояснил парламентарий, не было проведено предварительное исследование, отсутствовал зональный градостроительный план, не были осуществлены геологические исследования.

«В подобных условиях можем говорить, что этот объект был начат с огромными нарушениями законодательства, и Генеральная прокуратура должна начать расследование этих нарушений», – заявил Карп.

Депутат от ПСД объявил, что обратится в надзорное ведомство и потребует привлечь к ответу виновных.