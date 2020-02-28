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Газета "Кишиневские новости"

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Без русского – никуда

28 февраля
21:33 2020
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В Кыргызстане не намерены снижать статус этого языка

Кыргызстан – одна из двух стран СНГ, где статус русского языка как официального закреплен в конституции. И у властей государства нет намерения снижать статус этого языка. Такое заявление накануне своего визита в Россию сделал президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в интервью ТАСС.

По его словам, благодаря русскому языку у жителей страны разных национальностей есть возможность свободного общения между собой и знакомства с историей, культурой, традициями всех народов. Кроме того, многие граждане Кыргызстана в качестве трудовых мигрантов работают в России, и знание русского языка очень помогает им.

В нынешнем году планируется открыть в городе Ош филиал Московского государственного университета. Власти страны также надеются при поддержке России улучшить качество преподавания русского языка в учебных заведениях.

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