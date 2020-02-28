Власти Китая требуют дезинфицировать банкноты

Здесь даже выпустили специальные рекомендации для банков по борьбе с коронавирусом. По информации газеты China Securities Journal, банки обязаны чаще дезинфицировать банкоматы, в том числе клавиатуру. Все служащие банков должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты – масками и дезинфицирующими веществами. А прошедшие обеззараживание банкноты нельзя сразу выпускать в обращение. Их необходимо помещать на карантин в сухое помещение сроком на неделю.