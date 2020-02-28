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Газета "Кишиневские новости"

Здоровье

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 Еще один удар по раку

28 февраля
21:30 2020
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Уникальная операция способна произвести революцию в борьбе с онкологией

До сих пор подобные операции выполнялись лишь несколько раз в мировой медицинской практике. Они одни из особенно сложных хирургических вмешательств, известных медицине. Недавно одну такую провели в Израиле, сообщает сайт Ynet.

У больного, 40-летнего мужчины, был рак легкого. Обычно в таких случаях пораженный орган удаляют и, по возможности, пересаживают донорский. Но зачастую трансплантации приходится ждать слишком долго, дождаться успевают не все. В данном случае решено было удалить легкое, вырезать опухоль и вернуть очищенный орган обратно. В ходе операции применяли технику, которой пользуются при трансплантации легких. Обошлось даже без химио- и лучевой терапии, которые обычно неизбежны при лечении онкологических заболеваний.

Пока эффективность нового научного подхода доказана при борьбе с раком легких. Но специалисты не исключают, что в перспективе этот метод можно будет применять и при лечении некоторых других типов опухолей.

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