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Газета "Кишиневские новости"

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Кто скрывает реальных виновных в «краже века»?

27 февраля
00:20 2020
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Обвиненный в мошенничестве предприниматель Вячеслав Платон в интервью телеканалу Jurnal TV сообщил, что после трех лет пребывания в тюрьме разобрался в схеме, по которой из трех банков был украден миллиард.

Особо осужденный бизнесмен обращает внимание на то, что бывший премьер-министр Юрий Лянкэ лично способствовал встрече Илана Шора с главой Национального банка Дорином Дрэгуцану. Соответственно, последний должен быть обязательно допрошен, поскольку без него такую аферу провернуть было невозможно. Адвокаты предпринимателя полагают, что следственные органы скрывают реальных виновных в «краже века». Платон был осужден за причастность к краже миллиарда и мошенничество. Он не раз обращался к властям с просьбой допросить его и тем самым установить, кто реально участвовал в организации банкротства трех банков. Возможно, теперь Платона услышат.

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