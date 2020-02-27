Обвиненный в мошенничестве предприниматель Вячеслав Платон в интервью телеканалу Jurnal TV сообщил, что после трех лет пребывания в тюрьме разобрался в схеме, по которой из трех банков был украден миллиард.

Особо осужденный бизнесмен обращает внимание на то, что бывший премьер-министр Юрий Лянкэ лично способствовал встрече Илана Шора с главой Национального банка Дорином Дрэгуцану. Соответственно, последний должен быть обязательно допрошен, поскольку без него такую аферу провернуть было невозможно. Адвокаты предпринимателя полагают, что следственные органы скрывают реальных виновных в «краже века». Платон был осужден за причастность к краже миллиарда и мошенничество. Он не раз обращался к властям с просьбой допросить его и тем самым установить, кто реально участвовал в организации банкротства трех банков. Возможно, теперь Платона услышат.