Авторитет Европейского суда по правам человека как независимого судебного органа разрушен

Исследование Европейского центра права и правосудия в Страсбурге выявило несколько случаев конфликта интересов между судьями Европейского суда по правам человека и НПО, финансируемыми Джорджем Соросом.

Исследование показало, что из 100 судей, которые работали в Европейском суде по правам человека в период 2009-2019 годы, почти четверть (22) имеют тесные связи с Фондом Джорджа Сороса «Открытое общество» или с такими НПО, как «Международная амнистия» (Amnesty International ) и другими, которые финансируются миллиардером. Например, Фонд «Открытое общество» перечислил Human Rights Watch с 2010 года 100 миллионов долларов.

Некоторые НПО получают от Сороса столь значительную часть своего бюджета, что фактически являются дочерними организациями, полностью принадлежащими ему.

Связи между судьями и НПО весьма значительны. Они включают в себя многолетнюю работу в качестве членов совета директоров или исполнительного совета этих НПО; преподавание в финансируемых ими институтах; работу в качестве оплачиваемого директора программ Фонда «Открытое общество» или ассоциированных НПО; и выполнение других форм оплачиваемой работы для них. Полный список этих ссылок можно найти на страницах 7 и 8 отчета.

Эти НПО чрезвычайно активны в ЕСПЧ. Только в 2017 году Хельсинкский Фонд по правам человека в Польше подал 16 заявлений и защитил 32 дела. Очень часто роль, которую играют НПО, не фигурирует в протоколах суда, а должна быть выявлена из собственных докладов НПО. Например, дело может быть защищено адвокатами одной НПО с ходатайствами, полученными от других НПО в качестве третьих сторон, даже если другие организации фактически финансируются из того же источника, что и заявитель, обычно это деньги Сороса.

Худший вывод доклада состоит в том, что в 88 случаях судьи принимали решения по делам, переданным в суд НПО, на которые они ранее работали, не заявляя о конфликте интересов и не отказываясь от рассмотрения дел (см. стр. 15 доклада и приложения 1 и 2). В одном деле, вынесенном в 2018 году, 10 из 14 НПО, возбудивших дело, финансировались Фондом «Открытое общество», в то время как шесть из 17 судей, которые сами слушали дело, имели связи с той же финансируемой Соросом группой.

Отказ судей отозвать свою кандидатуру является позорным профессиональным провалом, который показывает, что высший европейский орган по правам человека на самом деле утратил независимость и является частью настоящей «индустрии прав человека» — пирамиды денег и тесной сети профессиональных отношений, на вершине которой сидит Джордж Сорос со своими миллиардами. Предполагается, что НПО представляют «гражданское общество», независимое от государств. На самом деле очень большое их число — это субъекты, не имеющие демократической легитимности, такие как Фонд «Открытое общество».

Джорджа Сороса уже давно критикуют за чрезмерную политическую власть, купленную благодаря его гигантскому состоянию, особенно в посткоммунистической Восточной Европе. Однако этот доклад Европейского центра права и правосудия является одним из первых случаев, когда коррупционное воздействие этой власти было скрупулезно выявлено и задокументировано в отношении высшего органа, отвечающего за защиту прав человека в Европе. На сегодняшний день ЕСПЧ не опроверг ни одного из фактов, изложенных в докладе, и в той мере, в какой данные факты не могут быть опровергнуты, поскольку они исходят от самого ЕСПЧ. Его авторитет, как независимого судебного органа, сейчас разрушен.

https://www.sott.net/article/429787 Об авторе: Джон Лоуленд, получил степень доктора философии в Оксфордском университете и преподавал в университетах Парижа и Рима, является историком и специалистом по международным делам.