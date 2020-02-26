Известный политолог и депутат ПСРМ Богдан Цырдя опубликовал в Facebook размышления о том, почему правые партии в Молдове враждебно относятся к любым попыткам сближения с Россией

«Любая попытка сближения с Россией и ЕврАзЭС, укрепления позиций русского языка и ТВ, удара по монополиям и празднованию Дня Победы автоматически приводит к протестам, обращениям в прокуратуру, угрозам со стороны правых партий и НПО! Молчать! Лежать! Вы – никто… Ко всем русофилам и молдаванам отношение – как к гражданам второго сорта. Им запрещают считать себя молдаванами, утверждать, что их язык – молдавский, говорить, что Россия – наш друг и партнёр, смотреть российские новостные программы», – пишет политолог.

«23 декабря Игорь Додон предложил взять кредит у РФ в $500 млн на строительство дорог – тут же разразилась истерика в СМИ. 20 января блок ACUM призвал созвать экстренное заседание парламента, чтобы узнать, кто выиграет тендеры на строительство дорог и какой процент по кредиту. Намёк поняли? У Запада кредиты под большие проценты брать можно, у России, под маленькие, – Боже упаси!» – удивляется Богдан Цырдя.

«Ужесточил мэр И. Чебан требования к строительным компаниям – тут же близкий В. Плахотнюку скандальный застройщик М. Дарие созвал пресс-конференцию и заявил, что строительная мафия засела в мэрии! Намёк понятен? Не трогайте стройки, там крутятся сотни миллионов долларов!» – делает вывод депутат.

«2 февраля премьер И. Кику обещал, что вернёт НАРЭ право регулировать, а значит и понижать цену на бензин. И что вы думаете? На второй же день в защиту картелей выступил Р. Усатый. На своей странице в соцсетях он написал – только вдумайтесь! – дескать, ПСРМ хочет возглавить бензиновую мафию. Напомним, что в 2018-м именно по указанию Плахотнюка бензиновым картелям разрешили самим устанавливать цену. И она тут же взлетела! После того как Кику заявил о том, что цены на бензин высокие и НАРЭ будет их регулировать, 2 февраля он тут же подешевел», – напоминает о скандальной истории политолог.