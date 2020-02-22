Но утилизировать его не в состоянии

В Румынию из западноевропейских государств ввозится огромное количество мусора. Причина этого проста: за утилизацию тонны отходов разного типа здесь берут всего 17 евро, тогда как в других странах Европы стоимость доходит до 250 евро. При этом нередко отходы импортируются нелегально, под видом товаров, и внутри тюков с мусором могут находиться токсичные, медицинские отходы, городской мусор. Проблема в том, что на границах не осуществляют проверки, чтобы остановить этот трафик.

Весь поступающий мусор отправляют на цементные заводы. Еще один вариант утилизации – мусоросжигательные заводы, которые в процессе утилизации отходов способны генерировать энергию. Но это не очень нравится экологам, которые обеспокоены тем, что мусоросжигательные заводы выбрасывают в атмосферу диоксин и фуран. А это представляет реальную опасность для населения, тем более, что количество вредных выбросов не замеряется. Поэтому определить, насколько высок уровень загрязнения воздуха, практически невозможно.

В Румынии, как сообщает Euronews, почти не практикуется раздельный сбор мусора. Страна перерабатывает всего до 15% отходов. Положением дел в этой стране ЕС недовольна Еврокомиссия. В румынской столице Бухаресте на данный момент функционируют только три мусорных свалки. Да и то одна из них не работает на полную мощность. А ведь только в Бухаресте, где проживает 10% населения страны, домохозяйства вырабатывают в год примерно миллион тонн отходов. Хранение мусора в столице стало огромной проблемой. И многие жители города просто избавляются от мусора, оставляя его на обочинах дорог.

Еще одна беда Румынии – загрязнение воздуха. В связи с нарушением требований к его качеству Еврокомиссия подала иск в Европейский суд против Бухареста. В частности, в Румынии превышаются допустимые нормы по количеству в воздухе твердых частиц.