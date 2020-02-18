Законопроект ПСРМ о снижении зарплат депутатов поддержан юридической комиссией парламента

Члены комиссии вынесли положительное заключение по проекту, заменив понятие «депутат» на «публичные должностные лица парламента».

Согласно Закону о единой системе оплаты в бюджетном секторе, данная категория обозначена следующим образом: председатель парламента, вице-председатели, председатели комиссий, секретарь комиссии, члены Постоянного бюро и депутаты. По мнению членов юридической комиссии парламента, данное уточнение было необходимо, «чтобы внести единообразие по отношению ко всем публичным должностным лицам в парламенте».

Инициатива социалистов предполагает, что базовая ставка для расчета зарплаты депутатов составит 1000 леев, а не 1300 леев, как это предусматривает нынешний закон о госбюджете.

«Учитывая то, что на нас лежит ответственность за продолжение реформ в социальной сфере, образовании, здравоохранении, общественном порядке и юстиции, считаем, что повышение зарплат депутатам неприемлемо», – заявили парламентарии от ПСРМ.

Президент страны Игорь Додон приветствовал инициативу ПСРМ о снижении зарплат депутатов и выразил надежду, что этот проект будет поддержан правительством. Глава государства объявил, что предложит новую инициативу о моратории на повышение зарплат для президента, депутатов, премьер-министра, министров, судей и прокуроров.