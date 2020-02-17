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Газета "Кишиневские новости"

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Граждане Молдовы не будут возвращать украденный миллиард

17 февраля
17:11 2020
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На этой неделе правительство Кику одобрит законопроект о снижении налоговой нагрузки на граждан, связанной с компенсацией «кражи миллиарда» из банковской системы. Об этом сегодня утром объявил премьер-министр Ион Кику после традиционного утреннего совместного заседания президента, спикера парламента и главы кабинета министров.

Формула снижения суммы в 20 млрд леев, которые возложены на граждан, обсуждалась и с МВФ. Законопроекту также предстоит пройти обсуждение в парламенте.

Напомним, что президент страны Игорь Додон 7 февраля выступил с инициативой поиска способа исключить или снизить налоговое бремя на граждан на 5-6 млрд леев, образовавшееся вследствие «кражи века».

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