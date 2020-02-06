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Газета "Кишиневские новости"

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Фракция ПСРМ призывает к сокращению зарплат депутатов

06 февраля
22:38 2020
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Депутат ПСРМ Влад Батрынча сообщил, что соответствующий законопроект будет зарегистрирован в парламенте

Батрынча пояснил, что ПСРМ предложит внести поправки в Закон о государственном бюджете, который исключит парламентариев из статьи, в которой предусматривается повышение зарплат с 1 января 2020 года.

Народный избранник пояснил, что речь идет только о депутатах, а не о сотрудниках парламента. «Я всегда выступал за повышение зарплат бюджетникам. Мы должны найти деньги, чтобы увеличить зарплаты врачей, работников образования, работников культуры. Мы будем поддерживать все подобные инициативы в парламенте», – заявил Батрынча.

С 1 января 2020 года заработная плата работников бюджетного сектора, в том числе депутатов, была увеличена. Поправка к Закону о государственном бюджете, которая позволила увеличить зарплаты депутатов, была внесена в декабре прошлого года демократом Владимиром Чеботарем.

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