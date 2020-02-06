Согласно опросу, главе государства доверяют и очень доверяют 37,6% респондентов

На втором месте лидер ПДС Майя Санду – 25,8%. За ней следует мэр Кишинева Ион Чебан – 24.

Зинаиде Гречаный, которая занимает пост спикера парламента, доверяют 23,1% граждан. Результаты опроса показывают, что лидер ДПМ Павел Филип пользуется доверием 17,2% сограждан, а председатель «Платформы DA» Андрей Нэстасе занимает шестое место – у него 16,3%. Затем следует мэр Бельц Ренато Усатый – 11,9%. Исследование также показало, что лидеру либералов Дорину Киртоакэ доверяют 9,2% респондентов. Опрос был проведен «Omnibus» с использование выборки в 1013 респондентов, а расходы на его проведения взяла на себя компания «Date Inteligente»