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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон – абсолютный лидер в части доверия сограждан

06 февраля
22:33 2020
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Согласно опросу, главе государства доверяют и очень доверяют 37,6% респондентов

На втором месте лидер ПДС Майя Санду – 25,8%. За ней следует мэр Кишинева Ион Чебан – 24.

Зинаиде Гречаный, которая занимает пост спикера парламента, доверяют 23,1% граждан. Результаты опроса показывают, что лидер ДПМ Павел Филип пользуется доверием 17,2% сограждан, а председатель «Платформы DA» Андрей Нэстасе занимает шестое место – у него 16,3%. Затем следует мэр Бельц Ренато Усатый – 11,9%. Исследование также показало, что лидеру либералов Дорину Киртоакэ доверяют 9,2% респондентов. Опрос был проведен «Omnibus» с использование выборки в 1013 респондентов, а расходы на его проведения взяла на себя компания «Date Inteligente»

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