Глава государства продолжает общение с населением.

В сеть интернет вышел очередной еженедельный выпуск «Președintele Răspunde». Предваряя ответы на поступившие вопросы, Игорь Додон сказал:

– Уважаемые сограждане, ваши вопросы и предложения служат основой для проектов, которые я запускаю. 2020 год начался со многих вызовов: геополитических, экономических, но я думаю, что мы успешно их преодолеем. Этот год — предвыборный… Однако на эту тему поговорим ближе к выборам. Пока же осветим восемь важных и щепетильных для нашего общества тем.

Об инициативах для улучшения жизни людей

– В конце прошлого года и начале нынешнего я обозначил ряд приоритетов для Молдовы. Это целый пакет новых инициатив, направленных на улучшение качества жизни в населенных пунктах Молдовы, прежде всего в селах. В целом этот проект можно назвать: «За лучшую жизнь в селах». Первая инициатива – обеспечение системами водоснабжения и канализации, это большая, можно сказать, главная проблема для Молдовы. Мы обсуждали этот вопрос с премьер-министром, будет разработана соответствующая Национальная программа, выделены средства и из бюджета, и из других источников, чтобы решить эту проблему. Вторая инициатива – освещение сел, которое в большинстве отсутствует. Примарии располагают ограниченными средствами, которых хватает разве что на замену одной-двух перегоревших ламп. Здесь тоже нужна Национальная программа и требуется вмешательство правительства, и вопрос нужно решать комплексно. Третья инициатива – решение мусорной проблемы, потому что сегодня мы на пороге экологической катастрофы. Во всех селах есть свалки, но ни одна из них не благоустроена. Жители выбрасывают мусор куда хотят. И если в городах эту проблему пытаются решить, в селах она достигла катастрофических масштабов. Правительство и в этом случае разработает Национальную программу. Знаю, что намечено внедрить для начала несколько пилотных проектов в центральных районах, чтобы государственное предприятие занялось сбором бытовых отходов, помещенных в специальные контейнеры, и вывозило их на предназначенные для этого полигоны, где будет производиться сортировка, а затем на основании различных технологий переработка или утилизация. Четвертая инициатива – завершение газификации сел. В 2001-2009 г.г. у нас была хорошая программа газификации, благодаря которой 80-85% населенных пунктов получили газ. Нужно обеспечить им и остальных.

О повышении тарифов на проезд

– Это одна из самых обсуждаемых проблем. Попробуем разобраться. В последний раз тарифы на проезд были актуализированы в 2013 году. С тех пор подорожало горючее, выросли цены на ремонт автотранспорта, повысились налоги и дорожный сбор. И транспортники давно ставили вопрос об актуализации тарифов, хотя бы поэтапно. В конце концов они стали требовать повышения в два раза. Мы были категорически против. Но эту проблему должны были начинать решать прежние правительства, однако они даже не попытались искать выход из положения. И что получилось сегодня? Правительство определило транспортникам срок до 1 февраля для улучшения качества услуг. Если растет тариф, должен повыситься и уровень сервиса. Если он не будет соответствовать, повышение тарифа будет отменено. Параллельно правительство должно найти возможность компенсировать увеличившиеся расходы социально незащищенным категориям граждан.

Отдельно нужно поговорить о том, что касается Кишинева. У нас хороший диалог с генеральным примаром, думаю, все согласятся, что в городе стало больше порядка, исчезают хаотично расставленные киоски, многочисленные билборды. Мы поговорили с мэром. Не будет никакого увеличения тарифов в кишиневском транспорте.

Об объявлении Плахотнюка персоной нон-грата в США

– Мы убедились в том, что у тех, кто нарушает закон, нет никакой «крыши». Это правильный шаг в борьбе с коррупцией. Такое решение в очередной раз доказывает: никому из тех, кто виновен в тех или иных деяниях, не удастся избежать наказания. Те, кто считает себя слишком хитрыми, считая, что они могут нарушить закон и после это сбежать куда-то, должны знать, что против лома всегда найдется другой лом. Нигде нельзя скрыться. Если ты нарушил закон, рано или поздно тебя поймают. Те, кто замешаны в краже миллиарда – один прячется в Израиле, другой в США, третьи думают, что до них не дойдет – все меняется. Ни у кого нет пожизненной неприкосновенности. Благодарим власти США за это решение.

Об обвинениях Мораря в фабрикации дел по указке Плахотнюка

– Мы хорошо знаем, что делали многие прокуроры и судьи во времена правления Плахотнюка. И Виорела Мораря называют прокурором Плахотнюка. Дела с самыми тяжелыми обвинениями были открыты именно этим человеком. Я не буду говорить, виноват он или нет – это должна решать юстиция. Но я вижу, что часть СМИ и гражданских активистов встали на его защиту, хотя до июня 2019 года они говорили, что Морарь – человек Плахотнюка. А теперь из него делают героя. Так пусть уже определятся – тогда он был плохим, а теперь хороший? Все должны отвечать по закону. Попытки спекуляции о причастности президента – это трюк для того, чтобы представить Мораря жертвой. Есть материалы расследования, есть Генеральный прокурор, судьи – пусть проясняют ситуацию. Я не вмешивался и не буду вмешиваться в эти вопросы.

Об экстрадиции турецких учителей

– На эту тему было много дискуссий. Я уже отвечал, но скажу еще раз. Учредитель сети молдо-турецких лицеев «Orizont» гражданин Турции. У него возник конфликт с президентом Эрдоганом. Во время правления Плахотнюка некоторые учителя из этих лицеев были высланы из Молдовы. Кстати, комиссия по расследованию публично признала, что президент Додон к этому не причастен. Я узнал обо всем из прессы. Почему Плахотнюк так поступил, законно это было сделано или нет – пусть выясняет следствие. Эрдоган поблагодарил за ответ на свой запрос о выдаче учителей прежнее правительство Молдовы, а не меня лично. Европейский суд по правам человека признал эти действия незаконными. В Генеральной прокуратуре есть дело, и пусть там расследуют, кто допустил это беззаконие. Что касается этих лицеев, которые турецкая сторона просит передать ей, – они не являются собственностью государства. Это частная собственность, решать ее судьбу власти Молдовы не могут.

О резонансных преступлениях последнего времени

– Я очень обеспокоен тем, что за последние несколько недель был совершен ряд особо тяжких преступлений. Это и убийство молодого человека двумя парнями в Костештах Яловенского района, и смертельные побои мужчины из Сорок своим родственником, и убийство карабинером юноши в пригороде Бельц. Я обсудил эти случаи с министром внутренних дел Павлом Войку. Было бы логично, чтобы там полетели чьи-то головы. Это своего рода профилактическое средство, полицейских, не справляющихся со своей работой, тоже надо снимать с должностей. Я лично проконтролирую, чтобы те, кто убил людей, сидели в тюрьме. Я буду держать это под контролем. Тот, кто убил парня в Костештах, но и те, кто смотрел и не помог, должны ответить по закону. Обещаю, что это произойдет, и так будет в случае всех тяжких преступлений. В этом вопросе, чтобы вы знали, есть жесткий контроль президента.

О возможности восстановления спортивных объектов

– Я знаю, что в Кишиневе у примара есть четкая позиция, и он уже остановил незаконные стройки на детских и спортивных площадках. Думаю, что здесь мы с новым мэром порядок наведем. Рассчитываем, что в начале мая будет открыт комплекс «Arena Chișinău», такого больше в регионе нет. Там можно будет заниматься всеми видами спорта, откроется много секций для детей. А два года назад я запустил программу строительства мини-стадионов по республике. Моя задача – построить стадионы в 300 самых крупных селах. Несколько десятков таких стадионов уже появились за два года. Надеюсь, в нынешнем году мы эту программу продолжим.

Об оценке премьером Румынии правительства Кику

– Румыния – наш главный экономический партнер. И независимо от того, кто возглавляет правительство в Кишиневе и Бухаресте, кто является президентом, наши народы сохранят хорошие отношения. Думаю, и правительство, и президент сохранят такие же отношения, независимо от личностей руководителей. Отношения будут открытыми, доброжелательными, по-настоящему братскими. Мы не вмешиваемся во внутреннюю политику Румынии, это не наше дело. Надеюсь, и со стороны Румынии будет проявлено такое же отношение к Молдове. Что касается заявления премьера Орбана о том, что он считает правительство Кику ненадежным партнером, я расцениваю его как заявление политика, партийного лидера, который готовится к парламентским выборам, а не как отражение официальной позиции правительства Румынии.

О взвешенной внешней политике

– Что касается зарубежных визитов, мы ездим и будем ездить туда, где можно решить проблемы Молдовы. До конца января у нас состоятся два очень важных визита. Ближайший – в Израиль, главной темой его будет Всемирный день памяти жертв Холокоста и 75-летие освобождения Освенцима. Руководство этой страны пригласило меня принять участие в памятных мероприятиях вместе с 50 лидерами других государств. С некоторыми из них у меня запланированы двусторонние встречи. Второе значимое мероприятие – заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы, где мне предоставлено право произнести речь с центральной трибуны. В течение 25-30 минут я выступлю с обращением к депутатам Европарламента, после чего 30-40 минут буду отвечать на вопросы депутатов из разных стран – членов ПАСЕ. Я готов к любым вопросам, даже самым провокационным. В Страсбурге также намечено много двусторонних встреч, очень важных в свете реформ, которые предстоит внедрить правительству Молдовы в ближайшее время.

В завершение очередного выпуска «Președintele Răspunde» Игорь Додон вновь подтвердил свою открытость к общению с гражданами и призвал их задавать любые волнующие людей вопросы, обещая ответить на все.

Елена Литовцева