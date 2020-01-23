Председатель парламента встретилась со Специальной группой Совета Европы по реформе правосудия в Молдове.

Критики действующей власти чаще всего упрекают своих оппонентов в нежелании провести радикальные изменения в системе правовых отношений в стране. То, что такая необходимость назрела давно, вряд ли у кого-либо вызывает сомнения. Поэтому в электоральном лексиконе всех без исключения партийных вождей без труда можно обнаружить изрядный набор призывов по этой болезненной теме.

Но, утверждает Зинаида Гречаный, несмотря на то, что комплексная реформа правосудия сопряжена со множеством рисков, она имеет жизненно важное значение для Республики Молдова. И новая власть полна решимости воспользоваться уникальной возможностью для обеспечения справедливого правосудия в интересах народа, заявила председатель парламента РМ во время встречи со Специальной группой экспертов Совета Европы по реформе правосудия в Молдове.

Председатель парламента подчеркнула, что по всем проектам необходимо будет проконсультироваться с общественностью, включая специалистов в этой области, а также с внешними партнерами, в частности с Венецианской комиссией. Зинаида Гречаный подтвердила, что обсуждения положений реформы будут открытыми, отметив, что она не боится этого.

«Реформа правосудия имеет решающее значение и должна проводиться в интересах граждан. Это не та тема, из которой мы должны пытаться получить политические дивиденды, это жизненная необходимость для государства и граждан», – сказал председатель парламента.

Во время встречи стороны были единодушны в определении критериев дальнейшей работы. Реформа должна проводиться прозрачно, на протяжении всего процесса необходимо стремиться к политическому, институциональному и профессиональному консенсусу, который должен быть также в интересах соблюдения баланса сил в государстве, принципа разделения властей, а также независимости судей.

Напомним, что Специальная группа экспертов Совета Европы была создана для поддержки усилий по укреплению сектора правосудия в Республике Молдова.