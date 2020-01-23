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Газета "Кишиневские новости"

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Бухарест требует от Кишинева «идти в правильном направлении»

Бухарест требует от Кишинева «идти в правильном направлении»
23 января
11:23 2020
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Румынский президент указал путь.

На минувшей неделе Клаус Йоханнис провел встречу с зарубежными послами, аккредитованными в Бухаресте. Румынский президент в приветственной речи заявил: основа внешней политики страны – принадлежность к Евросоюзу, членство в НАТО и стратегическое партнерство с США.

Тем же курсом должна следовать и наша страна, но Кишинев слишком уж начал демонстрировать свою самостоятельность, полагает Йоханнис. «Что касается Республики Молдова, я повторяю позицию Румынии: европейский путь – это единственный и самый безопасный способ глубоко реформировать институты, которые могут принести ощутимые результаты ее гражданам. К сожалению, как я уже говорил, мы вовсе не убеждены в том, что нынешнее правительство Кишинева преследует эту цель», – рассказывал дипломатам Йоханнис.
По его словам, Бухарест возобновит в полной мере сотрудничество с нашей страной только в том случае, если Молдова докажет свою «приверженность европейскому пути». Но в Старой Европе не совсем уверены в том, что и сама Румыния идет тем самым путем, а потому в полноценном членстве в некоторых евроструктурах отказывают. «Мы продолжим работу, цель которой вступление в Шенгенское пространство, которое в значительной степени способствует укреплению безопасности зоны Евросоюза, а также вступление в зону евро», – пообещал собравшимся дипломатам Йоханнис. Бухарест уже более десяти лет безрезультатно пытается вступить в Шенгенскую зону.
Когда одни страны хотят потеснее «прижаться» к ЕС, другие его покидают, тому пример брекзит. Этого феномена не мог не затронуть в своей речи Йоханнис. «В краткосрочной перспективе состоится выход Соединенного Королевства из Европейского союза. Это событие, которого мы не хотели, но мы будем действовать так, чтобы дружба и союзнические отношения, которые до сих пор нас связывали, продолжали оставаться сильными», – с сожалением констатировал президент Румынии. Его понять можно, Великобритания была одним из крупнейших членов ЕС, финансировавших экономики «отстающих» Румынии и Болгарии. С этого года о материальной помощи со стороны Лондона можно забыть.
Александр Боц
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