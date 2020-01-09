О расследовании коррупции – в режиме онлайн.

Премьер-министр Ион Кику на первом в наступившем году заседании кабинета министров потребовал публиковать информацию о ходе расследования громких коррупционных скандалов на сайте правительства. И отвел срок для начала предоставления такой информации – 15 января.

«В последние месяцы мы все видели по телевизору массу громких задержаний с поличным государственных служащих, прокуроров, адвокатов, таможенников, полицейских, взяточников из мэрий, но о том, чем заканчиваются эти громкие дела, мало что известно. Сомневаюсь, что хотя бы 10% из них были доведены до конца», – заявил Кику.

Он обратил внимание и на целый ряд уголовных преследований в отношении предпринимателей с целью отъема бизнеса: «Есть также десятки искусственных дел, возбужденных для вымогательства денег или для того, чтобы лишить предпринимателей их бизнеса. И граждане страны должны знать, как продвигаются эти дела, чем они завершились».

По словам премьера, такая мера поможет понять, где находится дело, кто его расследует, попало оно на рассмотрение в судебные инстанции или еще нет. Кроме того, Кику потребовал от Госканцелярии регулярно публиковать и отчет о том, как работает правительство, чтобы граждане понимали, на что идут их налоги.

По нашему мнению, инициатива заслуживает внимания. Будем надеяться, она не останется пустым обещанием.

В общем, включайте режим онлайн и следите за развитием событий.

Елена Ройтбурд