Мы ждали этой встречи и рады ей. Надеемся, вы тоже. Год начался интересный и непростой. И политики, и эксперты, и рядовые граждане убеждены, что нас могут ожидать сюрпризы. Осенью должны состояться президентские выборы (и, возможно, досрочные парламентские). И это обязательно отразится на жизни каждого из нас – даже тех, кто политикой не занимается. Действующая власть постарается заручиться поддержкой избирателей и доказать, что она способна работать весь отведенный ей законом срок, чтобы жизнь граждан стала лучше. Оппозиция, как ей и положено, будет критиковать действия власти, пытаясь перетянуть избирателей на свою сторону. А кто-то будет соблюдать нейтралитет.

Редакция «МК» в Молдове всегда стремится помочь вам разобраться в происходящем в стране при поддержке самых авторитетных и грамотных экспертов. Но жизнь состоит не из одной политики, поэтому мы обещаем не забывать о проблемах в самых разных сферах нашей действительности. Надеемся, вы, как прежде, будете помогать нам обозначать эти проблемы в своих обращениях в редакцию. Журналистам очень важна такая обратная связь с читателями.

И, конечно, как всегда, вас ждет очень много интересной информации, подготовленной нашими российскими коллегами, – о событиях в мире, о новинках культуры, науки, здравоохранения, спорта. А для досуга – анекдоты, кроссворды, сканворды. Словом, на страницах «МК» в Молдове каждый обязательно найдет именно то, что привлечет его внимание. Мы, во всяком случае, будем очень стараться, чтобы именно так и случилось.

Редакция приветствует всех своих читателей – и тех, кто давно подружился с нашей газетой, и тех, кто недавно открыл ее для себя.

Проживем еще один год вместе!